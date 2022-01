Marido e filho de Núria Madruga infetados com covid-19

O marido e um dos filhos de Núria Madruga testaram positivo à covid-19 e a família está, atualmente, em isolamento.

A atriz revelou nas redes sociais, esta segunda-feira, 28 de dezembro, que o marido e um dos filhos estão infetados com o novo coronavírus, “apesar de tantos cuidados”.

“O vírus acabou por entrar na nossa casa. Tive o resultado do meu exame, negativo, mas infelizmente o meu marido e um dos nossos filhos testaram positivo. Estamos isolados, a cumprir as normas e com confiança que vai correr tudo bem”, explicou.

“Este vírus continua a ser uma incógnita, por isso, não ignorem sintomas, mesmo que pensem ser apenas uma gripe. Ninguém sabe. Tudo pode ser adiado, menos a nossa saúde e a dos outros”, acrescentou.

Recorde-se que Núria Madruga tem três filhos, os gémeos Sebastião e Salvador, de nove anos, e Lourenço, de dois, frutos do casamento com Vasco Silva.