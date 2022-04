“BB2020”: Marido de Teresa aparece na casa e concorrente ameaça sair

O marido de Teresa apareceu junto das extremidades da casa do “Big Brother” (TVI) para pedir à concorrente que saísse de casa. A participante ameaçou deixar a competição, mas acabou por ficar.

Tudo começou por causa de um discussão, que aconteceu na manhã desta terça-feira, entre Pedro Soá, que estava na posição de líder da casa, e Teresa sobre as tarefas domésticas.

“Sinto-me idiota no meio disto tudo”, atirou Pedro Soá. “Tem de haver bom senso e tolerância. Arrumemos as coisas todas”, acrescentou o concorrente perante o desleixo de outros colegas.

Teresa respondeu afirmando que não era “criada de ninguém” e o concorrente ripostou com gritos. “Não me deixas falar! Podem-se sentar? Não consigo falar! Estou farto desta m****! Daqui a um bocado vou-me embora”.

Insatisfeita com a atitude do colega de casa, a participante fugiu para a cozinha, mas mesmo assim Pedro Soá continuou com a conversa. Os outros participantes tiveram de intervir, agarrando Pedro e pedindo que este se acalmasse.

Abalada, a mãe de Thierry decidiu apanhar ar no exterior da casa. Passado algum tempo, Pedro Soá acalmou-se e pediu desculpas: “Teresa, desculpa. Exaltei-me. Epá, adoro-te, tu sabes, mas perco a paciência e vou me embora”.

Face a este episódio, o marido de Teresa deslocou-se até às extremidades da vivenda na Ericeira e pediu à companheira que abandonasse o jogo. Esta não pensou duas vezes, foi até ao confessionário e anunciou que ia deixar a casa.

Contudo, depois de ter tido tempo para pensar no confessionário, a concorrente acabou por ficar no “Big Brother”.