Marie do “Big Brother Famosos” sobre redes sociais: “Ninguém está contigo”

Marie marcou presença no jantar de nomeados na casa do “Big Brother Famosos”, na TVI, e aproveitou para fazer um desabafo sobre as redes sociais.

Durante o jantar dentro da casa mais vigiada do país, a influenciadora digital abriu o jogo e abordou a forma com vê e lida com as redes sociais. “Já viram o quão ridículo virou a nossa vida? Porque é que nós somos menos sinceros agora? Porque agora é tudo através de um telemóvel”, começou por afirmar.

“Tenho a ideia que falo contigo, tu morres e tens a ideia que tive sempre contigo porque trocava mensagens todos os dias. Mas no fundo não tive sempre contigo, o que é que eu tive? Uma mensagem. Quantas vezes respondemos ‘haha’ e não nos rimos”, apontou.