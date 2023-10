Marie, ex-concorrente do “Big Brother Famosos”, completou 22 anos

Através das redes sociais, Marie, ex-concorrente do “Big Brother Famosos”, deixou uma mensagem para assinalar a data e recebeu carinho dos seguidores.

Marie sopra 22 velas: a ex-concorrente do “Big Brother Famosos”, programa da TVI, recorreu às redes sociais para assinalar a data especial.

“22. Acordada sobre leve pranto, celebração de vida seria o avistar das flores para mim, faria anos e não saberia. Permaneceria assim criança eterna. Seria minha promessa para com a árvore vizinha. Recordava-me ontem de alguns olhares, embalava-me sobre pensamento distante, um aproximar das estrelas e sus corações. Veria o mar com mesma inocência sem tempo, as rugas seriam marcas da infantil história. Daria eu mais uma volta ao sol, mi pensamento permaneceria por inteiro na lua. 22. Entre dois e 70 de alma”, escreveu.

Na caixa de comentários, vários fãs reagiram. “Que maravilhoso… Amor e luz para ti, miúda de alma maravilhosa”, “Parabéns princesa, muitas felicidades” e “Parabéns, fadinha! 22 primaveras de uma alma bonita” são alguns dos exemplos.