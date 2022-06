Marie exibe novo visual com homenagem à bandeira portuguesa

Marie apanhou de surpresa os seguidores ao partilhar nas redes sociais uma fotografia do seu novo visual. A influenciadora digital prestou homenagem a Portugal.

A ex-concorrente do “Big Brother Famosos” pinta de forma regular o cabelo. Desta vez, a influenciadora digital optou por colorar o cabelo com as cores vermelho, amarelo e verde, tal como mostrou no Instagram.

“Sinto-me feliz, terminei o dia a triplicar serotonina, ou talvez com a recomendada para um ser humano saudável. Não me recordo muitas vezes dessa sensação por falta de simpatia comigo ou com a vida as vezes”, escreveu.

“Fui ao cabeleireiro e finalmente mudei um bocado a cor. Pintar e reconstruir o meu cabelo tem sido uma das coisas que mais completa e feliz me deixa ultimamente. Faz-me sempre sentir uma fada especial e mais bonita, por mais que não o sinta muitas vezes!” prosseguiu.