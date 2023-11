Marília Mendonça recordada nos Grammy Latinos com álbum póstumo “Decretos Reais”

A cantora Marília Mendonça recebeu, a título póstumo, um prémio na categoria de “Melhor Álbum de Música Sertaneja” nos Grammy Latinos.

O sucesso acontece mesmo depois da morte. Marília Mendonça venceu esta quinta-feira, 16 de novembro, na categoria de “Melhor Álbum de Música Sertaneja” nos Grammy Latinos, com o álbum póstumo “Decretos Reais”.

Nas redes sociais da artista, a assesoria deixou uma mensagem a celebrar a vitória: “Não é e nunca será a mesma coisa sem ti aqui, sabemos o quanto estavas focada em ganhar este Grammy e fazer o teu tão sonhado discurso em espanhol”, escreveram.

“Discurso que seria um fomento à união latino-americana através da música, das artes e do respeito. Que só a arte poderia romper as barreiras que a diferença das línguas promove. Temos esperança que o teu legado inspire novos talentos a brilharem e a superarem as dificuldades”, acrescentaram.