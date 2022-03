Depois de acusações de abuso e assédio sexual, Marilyn Manson perde empresário

Marilyn Manson deixou de trabalhar com o empresário Tony Ciulla, que abandonou o intérprete depois das acusações de abuso e assédio sexual.

O intérprete, de 52 anos, encontra-se sem agente e editora. De acordo com a revista “Rolling Stone”, o empresário do artista decidiu deixar de trabalhar com Marilyn Manson, após 25 anos de ligação.

Antes de ter perdido o agente, o músico também já tinha recebido a notícia de que a editora Loma Vista Records iria terminar o vínculo contratual, deixando de divulgar o seu álbum mais recente.

“À luz destas alegações perturbadoras, vamos deixar de promover o seu álbum [‘We Are Chaos’], com efeito imediato. E não voltaremos a trabalhar com ele”, pode ler-se num comunicado.

Perante as acusações, por parte de Evan Rachel Wood e diversas mulheres, Brian Warner, mais conhecido como Marilyn Manson, publicou uma nota a explicar que está inocente e que “estão a optar por deturpar o passado”.

“Obviamente, a minha arte e a minha vida têm sido ímanes para a controvérsia, mas essas afirmações recentes sobre mim são horríveis distorções da realidade. Os meus relacionamentos íntimos sempre foram inteiramente consensuais, com parceiros que pensam como eu. Independentemente de como e porquê, estão agora a optar por deturpar o passado, esta é a verdade”, escreveu, no Instagram.