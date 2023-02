Marina Albuquerque e António Camelier participam no “Dança Comigo”

Marina Albuquerque e António Camelier vão participar na quarta gala do programa “Dança Comigo”, da RTP1, no próximo domingo, 19 de fevereiro.

A atriz e o ator aceitaram o desafio lançado pelo canal um e vão integrar o elenco de concorrentes da próxima gala, de acordo com o comunicado divulgado pela estação pública.

“No próximo domingo continua o espetáculo do Dança Comigo com a presença de Marina Albuquerque e António Camelier. E com concorrentes cheios de garra!” pode ler-se na nota da RTP1.

Inês Aires Pereira foi a vencedora da gala emitida no domingo passado, 12 de fevereiro, tendo conquistando um lugar na semifinal do concurso apresentador por Sílvia Alberto.

Os jurados do programa são Sónia Araújo, Filipe La Feria e Noua Wong, sendo que em cada emissão existe um quarto convidado especial.