Marina Mota celebra aniversário com declarações de amigos e colegas

A atriz Marina Mota celebrou este sábado, 7, mais um aniversário e recebeu bonitas mensagens de amigos e colegas.

Neste sábado, dia 7 de outubro, Marina Mota esteve de parabéns. A atriz comemorou mais um aniversário, completando 61 anos de vida. Com a data especial, a artista recebeu várias declarações de amigos e colegas.

Gonçalo Diniz partilhou, nas redes sociais, uma fotografia com Marina e dedicou-lhe um texto.

“Hoje há festa mundial. A nossa querida Marina Mota faz anos. Meu amor, já sabes que para ti só tenho um presente. É grande sim senhor, aliás grande não. É gigante. E tinha que ser porque este ano queria dar-te uma coisa do teu tamanho. Do tamanho da tua generosidade, da tua alegria, do teu companheirismo, profissionalismo e principalmente do tamanho da pessoa que és e conquistado com muito suor. Vem embrulhado num grande manto azul e dentro tem apenas… Saúde! Amo-te para sempre”, escreveu o ator.

José Condessa também deixou uma mensagem à atriz, com um “tesourinho”: uma foto antiga de ambos. “Hoje é o dia de uma das pessoas que mais amo e que mais devo! Na profissão e na vida. Dona de um coração maior que o talento dela e olhem que não é fácil. Parabéns à gigante Marina Mota”.