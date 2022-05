Mário Augusto fala sobre a recuperação da filha: “Já começa a ser a Rita de sempre”

Mário Augusto falou sobre a recuperação longa da sua filha, Rita, após ter sido operada à coluna para remover ferros. A jovem foi submetida a uma cirurgia no início de maio.

O jornalista da RTP1 revelou, no perfil de Facebook, que tem sido uma “longa recuperação” e que, ao fim de 16 dias de hospitalização, a filha Rita já começa a ter comportamentos seus.

“Mais um dia na longa recuperação da Rita. Como podem ver o bem-estar dela passa também pelo ‘look’. Determinada como é não descansou enquanto não convenceu a cabeleireira e amiga a fazer a visita de tesoura na mão. Só mesmo a Rita. Já começa a ser a Rita de sempre, engana as dores com a determinada vontade de terminar os trabalhos do semestre do mestrado”, contou.

“Dar um jeitinho ao cabelo e fazer por esquecer o que sobra de dores. É por isso que a dor fininha e fria é afagada pela atitude da Rita que acaba sempre depois da lágrima numa vontade de fazer com que tudo normalize sem revolta apenas com um sorriso. Como diria a minha avó. Por vezes, sabe Deus! Já lá vão 16 dias de hospitalização”, prosseguiu.

Antes da cirurgia, Mário Augusto mostrou-se preocupado pela filha, Rita. “Dor de pais é fininha e fria. Dói tal qual como se consegue imaginar uma lâmina a raspar a alma”, confessou.