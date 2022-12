Mário Augusto recorda foto da entrevista ao ator de “Sozinho em Casa” em 1990

Mário Augusto recordou a entrevista que fez com Macaulay Culkin em 1990 na promoção do filme “Sozinho em Casa”. Na altura, o jornalista estava em representação da RTP.

Mário Augusto admitiu que encontrou a fotografia do trabalho que fez nos anos 90 quando estava à procura de “alguma coisa na gaveta das fotos”. “A foto é de 1990, já andava eu nas voltinhas do cinema a entrevistar os que podia e me deixavam”, começou por lembrar.

“‘Sozinho em Casa’, quem diria que seria depois o filme de culto do Natal. Neste caso a entrevista foi para a RTP, na primeira passagem pela minha TV mãe, ainda não havia a SIC para onde me mudei para a fundação no final de 1992”, prosseguiu.

O jornalista adiantou que Macaulay Culkin era um “miúdo praticamente desconhecido”. “A entrevista foi em Londres [Inglaterra] e para o manter entretido enquanto entrávamos e saiamos para a conversa, estava rodeado de brinquedos”, acrescentou.

“Nem dei por passar os 32 anos desta foto. Como me dizia esta semana um octogenário amigo, a partir de certa idade fica a sensação de que estamos sempre a celebrar o Natal”, confessou.

“Haja saúde da boa, façamos dela uma boa reserva porque quando menos se espera, temos que gastar um pouco da que guardamos […]. Aproveitem bem os dias que restam do ano que passa, porque o próximo vai trazer certamente outros desafios e esperanças”, rematou.