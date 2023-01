Mário Daniel revela detalhes de acidente em aquário durante espetáculo

O ilusionista Mário Daniel esteve à conversa com Júlia Pinheiro e revelou alguns detalhes sobre o seu acidente no aquário durante o espetáculo “Minutos Mágicos”.

Recorde-se que o mágico colapsou durante um número dentro de um aquário e precisou de ser socorrido.

“Eu estou efetivamente a fazer uma apneia de um tempo fora do normal e o que acontece é uma síncope [desmaio]”, começou por explicar no vespertino “Júlia”, na SIC.

“Há três coisas na apneia que são importantes: saber fazer a respiração, há um lado de treino e o lado emocional. Acho que o emocional controlou demasiado a parte física. No sentido de ignorar a parte física. Os sinais começam a entrar: dormência, perda de controlo de movimentos. Acho que o que aconteceu foi que a dormência foi tal que eu perdi totalmente a sensibilidade”, continuou.

“Quando faço este número eu penso em coisas boas, coisas positivas, que me afastem da ideia de tempo debaixo de água, que me assustem, e uma das coisas que imagino, por exemplo, é estar a dar biberão ao meu filho ou estar com a minha mulher num ambiente calmo em casa. E a imagem que eu tenho é estar a pensar nesse cenário e simplesmente cair no sono. E quando acordei no segundo seguinte, que a mim parecia um segundo, tinha a minha mulher à minha frente, começo a ver a cortina a descer à minha frente e digo ‘não fechem, não fechem’”, acrescentou.

Mário Daniel disse ainda que nunca tinha desmaiado e que perdeu os sentidos por dois minutos e 30 segundos. “Ganhei consciência muito rapidamente. Foram 20 segundos em que estive inconsciente. Dentro do aquário acho que não estive mais de dez segundos dentro de água desmaiado”, afirmou.