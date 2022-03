Marisa Cruz celebra aniversário do filho mais novo

Marisa Cruz celebrou, este sábado, o 11.º aniversário do seu filho mais novo, Diogo. A apresentadora recordou o quão ansiosa estava pelo momento do parto.

A profissional da TVI utilizou o perfil de Instagram para partilhar a boa-nova: o rebento da família completa onze anos. Por isso, a mãe “babada” fez uma declaração ternurenta nas redes sociais.

“Neste dia, há 11 anos, estava à espera, ansiosamente, que viesses para os meus braços. Ainda esperei bastante, mas às 16h53 finalmente chegaste ao mundo e pude olhar para ti”, começou por lembrar.

“O que veio depois não dá para explicar, só sentido (quem é mãe percebe). Que a vida seja sempre generosa contigo e que Deus te abençoe, meu filho. ‘Amo-te, infinitos e mais além’”, afirmou.

Além do aniversariante Diogo, Marisa Cruz também é mãe de João, de 14 anos. Recorde-se que os dois jovens são fruto do antigo relacionamento amoroso com o ex-futebolista João Vieira Pinto.

