Marisa Cruz declara-se a colegas de elenco de “Bem me Quer”

Marisa Cruz recorreu às redes sociais para homenagear os seus colegas de elenco da trama “Bem me Quer”, da TVI.

Foi neste sábado, 6 de novembro, que o elenco se reuniu no programa “Em Família”, no canal quatro, para assinalar o fim do o projeto que chega ao fim nesta sexta-feira, 12 de novembro.

Em forma de agradecimento e homenagem Marisa Cruz partilhou algumas imagens no seu perfil de Instagram e escreveu algumas palavras.

“Foi muito bom rever esta família linda que se criou em Bem me Quer. A novela termina na próxima sexta-feira mas os amigos ficam para a vida”, legendou.

Os seguidores encheram a caixa de comentários com palavras de afeto. “Duas queridas juntas. Saudades das cenas divertidíssimas que fizemos. Muito talento e alto astral” ou “Lindas tu estavas lindíssima deslumbrante deliciosa maravilhosa adoro te beijos”, são alguns dos comentários que os internautas deixaram na publicação.