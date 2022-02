Marisa Cruz mostra-se orgulhosa do filho mais novo: “Tão generoso”

Marisa Cruz mostrou-se orgulhosa do filho mais novo, Diogo, no dia em que este completa 12 anos. “Tão generoso”, afirmou.

A apresentadora e atriz da TVI fez questão de recorrer ao perfil de Instagram para assinalar o 12.º aniversário do filho mais novo, fruto da antiga relação com ex-futebolista João Vieira Pinto.

“Hoje é um dia muito feliz!” começou por escrever a intérprete, recordando de seguida o dia em que Diogo nasceu: “02/08/2009 às 16h53 na bonita cidade do Porto nascia o meu leãozinho.”

Seguiram-se os elogios ao aniversariante: “12 anos de ti, meu príncipe de coração doce, tão generoso e preocupado com todos que o rodeiam, sempre atento, curioso e com um sentido de humor incrível. És o sol da minha vida. Gratidão profunda por me escolheres para tua mãe. Amo-te, Di!”

Além de Diogo, Marisa Cruz e João Vieira Pinto também são pais do filho mais velho, João, de 14 anos.