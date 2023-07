Marisa Cruz partilha fotografia em “modo Barbie” nas redes sociais

Marisa Cruz recorreu às redes sociais para partilhar uma fotografia em “modo Barbie” e somou elogios por parte dos seguidores.

De biquíni cor-de-rosa, em referência ao “Barbiecore”, e gabardine transparente, a atriz, apresentadora e manequim Marisa Cruz, de 49 anos, mostrou-se sensual e somou elogios na caixa de comentários.

“Uma Barbie”, escreveu na legenda da publicação. “Barbie brutal, parabéns Marisa”, “Estás linda”, “Quem dera à Barbie” e “Excelente foto e em excelente forma” são alguns dos comentários deixados pelos cibernautas.

Recorde-se que a atriz partilhou, recentemente, uma fotografia do filho João, de 17 anos, fruto do relacionamento terminado com João Vieira Pinto, antigo jogador e diretor da Federação Portuguesa de Futebol. O ex-casal também tem outro filho em comum, Diogo, de 13 anos.