Marisa Cruz recorda infância díficil e ausência do pai: “Fui visitá-lo à prisão”

Marisa Cruz revelou detalhes sobre a infância díficil e falou sobre a ausência do pai, que esteve preso quando era ainda criança.

A apresentadora recordou, esta sexta-feira, 5 de março, no programa da TVI “Goucha”, algumas “fases más” pelas quais passou, até “difíceis de ultrapassar”, relacionadas sobretudo com o pai.

“Sempre criei uma fantasia na minha cabeça de um pai que gostava que estivesse presente na minha vida e só mais tarde percebi que coitado, ele escolheu mal os caminhos que tinha que percorrer”, afirmou

“A última memória que tenho dele, foi uma memória muito bonita. Fui visitá-lo à prisão e lembro-me de ele tirar do porta moedas um fio com uma cruz e aquilo para mim teve um valor”, recordou, explicando que tinha, na época, com sete anos.

Marisa Cruz contou ainda que o pai morreu anos mais tarde na sequência de um acidente de viação, no Brasil.

A também modelo tem dois filhos, Diogo, de 11 anos, e João, de 15, do relacionamento terminado com João Pinto.