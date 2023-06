Marisa Cruz surpreende fãs em foto com o filho mais velho

Através das redes sociais, a atriz Marisa Cruz mostrou uma foto em que posa ao lado do filho mais velho e os seguidores ficam surpreendidos.

As mães “babadas” gostam de exibir as conquistas dos filhos. Fernanda Serrano mostrou o momento do baile de finalistas do filho e, agora, foi a vez de Marisa Cruz.

A atriz partilhou no seu Instagram uma fotografia com o filho mais velho, João, de 17 anos, e uma chuva de elogios caiu na caixa de comentários.

Na publicação, Marisa escreveu: “Uma nova fase começa agora, tenho muito orgulho em ti, meu filho lindo”.

Os seguidores da atriz foram rápidos a tecer elogios. E os comentários mais comuns foram a realçar o “quão crescido” está João. “Tão crescido”, escreveu Iva Domingues. Merche Romero afirmou: “Está enorme!”.

João é fruto da relação terminada de Marisa Cruz com João Vieira Pinto, antigo jogador e diretor da Federação Portuguesa de Futebol. O ex-casal também tem outro filho em comum, Diogo, de 13 anos.