Marisa Liz aborda rumores de namoro com Aurea: “Não quero nada com ela, só a amizade”

Marisa Liz quebrou, finalmente, o silêncio sobre os rumores de um namoro com Aurea. A intérprete garantiu que as duas são só amigas.

Ponto final nos rumores de um alegado namoro. Marisa Liz esteve na tarde deste sábado no “Alta Definição”, da SIC, e comentou com Daniel Oliveira a amizade com outra cantora, Aurea.

“Dá-me vontade rir. Acho surreal que duas mulheres sejam afetuosas uma com a outra, sejam amigas, façam um videoclipe e então são namoradas…”, começou por referir.

“Gosto da Áurea, de ser afetuosa com ela, não quero nada com Áurea, sem ser a amizade dela”, acrescentou.

“Tivemos muita gente a questionar-nos: ‘Mas já tentaram?’”, referiu ainda.

Recorde-se que a artista é dada como namorada do ator Diogo Branco e tem dois filhos da relação terminada com Tiago Pais Dias, Tiago e Beatriz.