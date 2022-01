Marisa Liz faz anos e recebe mensagem de alegado namorado Diogo Branco

Marisa Liz fez 39 anos, esta sexta-feira, 22 de outubro, e o alegado namorado, Diogo Branco, deixou uma mensagem especial nas redes sociais. “Muitos parabéns, Isa!” escreveu.

A cantora e vocalista do grupo Amor Electro completou mais um ano e o ator juntou-se às milhares de mensagens que surgiram para dar os parabéns à aniversariante no perfil de Instagram.

“Hoje é o dia dela. Muitos parabéns Isa! Conta muitos, sempre com muito amor à tua volta”, pode ler-se na legenda.

Na secção de comentários, entre os vários elogios e mensagens de parabéns que surgiram rapidamente, destaque para a resposta de Marisa Liz com o emoji de um coração.

As especulações do alegado namoro começaram depois de a jurada do concurso “The Voice Portugal” (RTP1) ter partilhado nas redes sociais fotografias com o ator de “Amor Demais”, da TVI.

Lembre-se que Mariza Liz tem dois filhos, Beatriz, de 11 anos, e Tiago, de 4, em comum com o ex-companheiro, Tiago Pais Dias.