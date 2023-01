Marisa Liz apostou e abusou da irreverência nos seus looks no “The Voice Portugal”

Marisa Liz ousou e brilhou nas galas de domingo à noite no “The Voice Portugal”, na RTP1.

A cantora e mentora, vencedora do programa, destacou-se não só pela voz como também pelos looks irreverentes que usou gala após gala.

Marisa apostou assim as fichas no designer de moda Luís Carvalho que desenvolveu 12 looks para a intérprete. De notar ainda que a cantora trabalhou lado a lado com o designer para a criação de outfits que “conseguiram transmitir a personalidade irreverente da artista”, lê-se em comunicado.

“É difícil explicar o quão privilegiado eu sou de trabalhar com mulheres inspiradoras, a Marisa é sem dúvida das pessoas mais incríveis, criativas e inspiradoras com quem tenho oportunidade de trabalhar e guardar no meu coração”, confessou Luís Carvalho numa nota de imprensa.

Recorde-se que o grande vencedor da última edição do “The Voice Portugal”, na RTP1, que terminou este domingo, 22 de janeiro, foi Gonçalo Reinas da equipa de Marisa Liz.