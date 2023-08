Marisa Liz de luto: “Tínhamos planos, sonhos e projetos em comum”

Marisa Liz está de luto e chora a morte de uma amiga. Nas redes sociais, a cantora prestou homenagem.

Marisa Liz está de luto. Esta segunda-feira, dia 21 de agosto, a cantora recorreu às redes sociais para homenagear uma amiga que faleceu.

No Instagram, partilhou uma troca de mensagens com a amiga, Mónica Figueiredo, que afirma ter conhecido há pouco tempo, mas com quem conseguiu criar uma ligação.

“Acredito que para sermos amigos de alguém é necessário ter muita coisa… dedicação, entrega, conversa boa, admiração, vontade, sinceridade, uma vibração partilhada e amor… acredito que ter uma amizade leva e custa tempo. Tempo que escolhemos a quem dar. E ter um amigo é coisa séria de se ter”, começou por escrever.

“Conheci a Mónica há pouco tempo (pouco tempo para se criar uma amizade… achava eu…), mas ela fez-me acreditar que tudo o que é verdadeiro e inevitável pode ser imediato, quase que por magia. Com o pouco tempo que tivemos, tivemos tudo o que só se costuma ter com tempo. Obrigada, Mónica. Pelo tempo que me deste e por tudo o que me ensinaste. Obrigada”, contou.

De seguida, Marisa contou então que perdeu a amiga. “Ontem, a Mónica faleceu. Ontem a minha amiga foi para outra viagem. Amiga em letras grandes e com tudo o que isso implica. Tínhamos planos, sonhos e projetos em comum. E acredito que vamos concretizar todos! Porque acredito que vou encontrar a Mónica em todas as vidas que terei. Uma amiga não se perde nunca. Ganha-se sempre. Para sempre. Para sempre”, completou.