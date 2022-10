Marisa Liz fez anos e revelou que demorou dois dias a recuperar

Marisa Liz completou 40 primaveras no passado fim de semana e de forma a comemorar juntou as pessoas mais próximas numa festa.

Porém, a cantora acabou por confessar em tom de brincadeira que demorou dois dias a recuperar da festa.

“Ainda sobre sábado, dia 22… Não podia deixar passar sem agradecer às minhas grandes amigas, amigos, família e a todos os que se lembraram de me fazer mais feliz. Tive a festa do ano! Tive uma noite de amor recheada de abraços, carinhos e muita alegria! Tive uma noite de surpresas e de presentes que vieram do coração”, começou por escrever.

“Demorei dois dias a recuperar mas também já tenho 40… Obrigada a todos os que de uma forma ou de outra, perto ou longe demonstraram a sua amizade. Obrigada pelos vídeos, mensagens e gestos que me deixaram o coração quentinho. Não podia pedir mais nada!

Não preciso de mais nada quando tenho uma rede de segurança e apoio que nunca irei conseguir retribuir da forma certa”, continuou.

“Obrigada é pouco mas o que sinto é muito!Não esquecerei nunca quem dá parte do seu tempo para fazer alguém feliz! E o tempo é o presente mais precioso que podemos dar e receber. E eu recebi tudo! Senti tudo! Até a batedeira que tanto queria para fazer bolos!

Parecia um burro a olhar para um diamante… Agora só posso seguir em frente com os meus 40 anos e dar tudo o que conseguir para agradecer tanto! E fazer bolos para esta malta toda… Obrigada!”, rematou.