Marisa Liz pode estar numa nova relação. A cantora tem revelado publicamente uma cumplicidade com o ator Diogo Branco.

A artista estará alegadamente num relacionamento. Cerca de um ano após ter anunciado a separação com Miguel Pais Dias, a vocalista da banda “Amor Electro” partilhou nas redes sociais fotografias com o ator de “Amor Demais”, da TVI, tendo assim iniciado as especulações.

Os artistas ter-se-ão ainda hospedado no mesmo hotel e trocado beijos, de acordo com a revista “Nova Gente”.

Quando revelou o fim do casamento, a vocalista da banda portuguesa admitiu que está orgulhosa pelos 18 anos “de amor, partilha, amizade, cumplicidade, família e trabalho” e pelo que alcançaram “enquanto seres humanos, tanto no campo pessoal como no profissional”.

Mariza Liz tem dois filhos, Beatriz, de 11 anos, e Tiago, de 4, em comum com Tiago Pais Dias.