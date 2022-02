Mariza assinala aniversário do filho: “Há nove anos o meu coração nasceu”

Mariza assinalou publicamente, este domingo, o nono aniversário do filho, Martim. A fadista partilhou ainda fotografias da festa em família.

O fim de semana acabou em grande em casa da artista. É que o seu rebento completa mais um ano. A família juntou-se para celebrar a data e ajudar a cantar a música dos parabéns.

“Parabéns, minha vida! Há nove anos o meu coração nasceu. Te amo para todo o sempre!” pode ler-se na legenda da fotografia que a mãe “babada” publicou no perfil da rede social Instagram.

Mariza dividiu ainda com os seguidores uma fotografia das festividades que aconteceram no domingo. Na imagem, pode ver-se a casa enfeitada com balões e a música “It’s My Party”, de Lesley Gore a tocar.

Martim é o único filho de Mariza e nasceu do casamento terminado com o empresário António Ferreira. De recordar que o filho da fadista nasceu prematuro, aos seis meses e meio de gestação e esteve durante quatro meses internado.

LEIA TAMBÉM: