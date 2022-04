Mariza partilha fotografia rara com o filho

Oito anos após o nascimento do primeiro filho, a fadista portuguesa partilhou nas redes sociais uma fotografia inédita com Martim.

Mariza mantém-se discreta quanto à vida pessoal, revelando apenas alguns momentos do crescimento de Martim. No entanto, esta segunda-feira, surpreendeu os seguidores no Instagram.

“A criança que há em mim renasceu através de ti”, escreveu a artista na legenda da publicação.

Martim é o único filho de Mariza e nasceu do casamento terminado com o empresário António Ferreira. De recordar que o filho da fadista nasceu prematuro, as seis meses e meio de gestação e esteve durante quatro meses internado.

LEIA TAMBÉM: