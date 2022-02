Marta Gil admite que se estivesse solteira achava “graça” a Kasha dentro do “BB Famosos”

Marta Gil admitiu que se estivesse solteira iria achar “graça” a Francisco Maria Pereira, mais conhecido como Kasha, dentro da casa do “Big Brother Famosos”, da TVI.

Durante as imagens que foram emitidas esta quinta-feira, 24 de fevereiro, no “Extra”, o cantor dos D.A.M.A perguntou às colegas Catarina Siqueira e Marta Gil se conseguiriam apaixonar-se por alguém no jogo se estivessem solteiras.

“Não me consigo por nessa posição”, atirou Catarina. Por sua vez, Marta afirmou: “Eu acho que, se estivesse solteira, até te achava graça Kasha. Mas depois também te ia achar um bocado novo”.

No confessionário, a concorrente explicou que Kasha tem “mil e uma coisas maravilhosas”.

“Eu olho para o Francisco e sei ver a força de pessoa que ele é. Ele tem mil e uma coisas maravilhosas. Portanto, se estivesse solteira, olhava para o Francisco com outros olhos”, apontou.