Marta Andrino em lágrimas após espetáculo: “É a trabalhar que quero estar”

Marta Andrino revelou que se emocionou no último espetáculo antes do novo confinamento e do encerramento dos teatros.

A atriz, que subiu ao palco esta quarta-feira, 13 janeiro, na peça de teatro “Monólogos da Vagina”, partilhou no Instagram um desabafo a propósito das salas de espetáculos voltarem a fechar devido às medidas de confinamento decretadas pelo Governo.

A filha da também atriz Carla Andrino revelou que não conteve as lágrimas no fim do espetáculo, sublinhando que sente-se “triste” por as salas de teatro encerrarem novamente.

“Quando ontem o espetáculo terminou as emoções saíram de mim sem controlo. Chorei… O público, que se sente seguro e todas as noites enche a nossa meia sala, estava ali, de corpo e alma, na mesma vibração”, contou.

“É no palco que quero estar, é a trabalhar que quero estar. ‘Vida de artista’ é assim mesmo, ter e não ter, e acreditem, vivo muito bem com isso, talvez por ter sido educada da mesma forma. Desde janeiro até novembro de 2020 não estive nos teatros, estava agora a começar a sentir aquele gozo das personagens e fugiu”, acrescentou.

“Sinto-me triste e tinha de partilhar”, completou, desejando ainda “força” aos restantes artistas.