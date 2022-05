Marta Andrino mostra detalhes da festa de aniversário do filho

O último fim de semana foi de festa na casa de Marta Andrino e Frederico Amaral, já que o pequeno António completou quatro anos.

Apesar de o menino ter feito anos no passado dia 19 de maio, a família só celebrou a data este fim de semana e a mãe babada partilhou as fotografias no seu Instagram.

“Festa do António. Obrigada família por tanto amor, Obrigada amigos que nos abraçam com tanta força”, escreveu como legenda.

Na caixa de comentários os elogios dos internautas rapidamente se multiplicaram. O casal tem ainda um filho mais velho, Manuel.

Atualmente, a atriz pode ser vista na trama “Festa é Festa”, na TVI, a dar vida à personagem “Fatinha”.