Marta Andrino confessa que não quer mais filhos

Marta Andrino confessou, esta segunda-feira, que tomou a decisão de que não quer mais filhos, depois de falar com o marido, Frederico Amaral.

A filha de Carla Andrino esteve como convidada no programa “Casa Feliz” (SIC) para conversar com a apresentadora Diana Chaves sobre as alterações que fez ao seu corpo após dar à luz dois filhos.

“Recuperei muito rápido, mas a pele não”, começou por adiantar a atriz, referindo de seguida que ficou cheia de “peles” na zona abdominal depois dos dois partos e, por isso, recorreu à operação estética.

No entanto, a intérprete só avançou com o processo médico porque falou com o seu companheiro e os dois chegaram à conclusão que não querem mais filhos. “Tomei a decisão de que não quero ter mais filhos”, acrescentou, perante Diana Chaves.

Recorde-se que o casal já tem em comum dois filhos: Manuel, de quatro anos, e António, de dois anos.

LEIA TAMBÉM: