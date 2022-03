Marta Cardoso anuncia o fim do “ciclo de ‘reality shows'”

A comentadora do “Big Brother 2020” anunciou, esta segunda-feira, o afastamento dos “reality show” ainda no final deste ano.

Terminada mais uma edição do “Big Brother 2020”, Marta Cardoso revelou que terminará em breve “o cliclo de ‘reality shows’”, depois de 20 anos associada ao formato como participante, apresentadora ou comentadora.

“20 anos de ‘reality show’ é muito tempo. Já está bom. Saio deste ciclo de ‘realitys’ com o coração cheio porque são 20 anos e o ‘Big Brother’ voltou melhor do que nunca”, afirmou, em conversa com Maria Botelho Moniz, “no Você na TV”.

De recordar que a comunicadora figura destacou-se pela participação na primeira edição do “Big Brother”, em 2000. Nos últimos anos, Marta Cardoso estreou-se como apresentadora e comentadora de programas como “Casa dos Segredos” ou “Love On Top”.

