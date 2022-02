Marta Cardoso recorda sexo dentro da primeira edição do “Big Brother”

Marta Cardoso recordou, este sábado, 12 de fevereiro, o envolvimento sexual com Marco Borges, dentro do primeiro “Big Brother”, transmitido pela TVI, em 2000.

A apresentadora do “Extra” do “Big Brother Famosos” aceitou conversar com Maria Cerqueira Gomes para o programa “Conta-me” e lembrou a sua participação no “reality show”.

Durante a conversa, a comunicadora falou sobre o impacto que o seu envolvimento sexual com Marco Borges teve na família: “Não sou uma pessoa muito envergonhada. Sou ‘super’ prática, mas sou eu. Os meus pais não são assim. Aquilo que estava a acontecer ali que podia ter acontecido num verão louco num sítio qualquer, ali estava à vista dos meus pais”.

“Já estava, já tinha acontecido e não sentia propriamente que tivesse feito a pior coisa do mundo. Era só chato, constrangedor para os meus pais. Não tinha noção do impacto que isso tinha no público e, por sua vez, iria ressalvar para os meus pais. Iriam ter de lidar com isso no dia-a-dia”, prosseguiu.

Na altura, a antiga concorrente reparou que se estava a apaixonar dentro da casa por sentir necessidade de se perfumar e arranjar o cabelo. “Aquilo que levava como uma brincadeira, um dia começo a sentir aquela borboleta […]. De repente, estou a arranjar-me de manhã, a lavar os dentes, sentir que tenho de pôr um perfumezinho e fazer um penteado diferente. Coisa que até ali estava muito descontraída. Não tive noção na altura, mas agora realmente é aquele sintoma típico de quereres agradar alguém”, assegurou.

Depois do ex-companheiro ter sido expulso por ter dado um pontapé a Sónia, Marta Cardoso percebeu que gostava mesmo do pai do filho. “Esse mês e meio foi o que me permitiu perceber muito bem o que estava a sentir e o que é que iria fazer quando saísse. Saí, fui viver a paixão, ia durar o tempo que durasse”, contou.

O ex-casal tem um filho em comum, Marco. Na altura, os dois acabaram por se separam quando a criança tinha sete anos. “Por muito que os pais se deem bem, como é o nosso caso, por muito que tenham uma relação super saudável, não estão juntos. Há um elo que se quebra”, rematou.