Marta Cardoso revela que queria ser médica mas não conseguiu entrar em Medicina

Marta Cardoso esteve à conversa com Iva Domingues no programa “É da Casa”, na TVI, e confessou que no passado queria ser médica.

A apresentadora revelou ainda que não teve média para ingressar no curso e que, por isso, se zangou com os estudos.

“Não entrei em Medicina por duas décimas naquele ano, zanguei-me e disse: ‘então, se não é Medicina, não é nada’”, contou.

Depois disso, Marta Cardoso referiu que esteve quatro anos sem estudar e que chegou a trabalhar como estafeta e a fazer pizzas. Porém, aos 23 anos, concorreu novamente ao Ensino Superior e entrou em Comunicação Social. Mais tarde fez o mestrado em Comunicação e Marketing Político.

Atualmente, a comunicadora, de 45 anos, está de volta aos estudos e encontra-se a frequentar o primeiro ano de licenciatura em Psicologia.