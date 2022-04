Marta Cardoso sobre o afastamento do ecrã: “Já tinha decidido que ia fazer uma pausa dos ‘reality shows'”

Marta Cardoso falou sobre o afastamento do ecrã e admitiu que já tinha decidido que ia fazer uma pausa ao fim de 20 anos.

Depois de se ter despedido dos “reality shows”, no final do ano 2020, a comentadora explicou, no programa “Dois às 10”, da TVI, que quando o “Big Brother” regressou, 20 anos depois, “fazia todo o sentido” fazer parte do projeto, mas “só estava a contar com uma edição”.

Depois de integrar o painel de comentadores do “Big Brother 2020”, apresentado por Cláudio Ramos, aceitou também o convite no “Big Brother – Revolução”, com Teresa Guilherme.

“Achei que ainda assim fazia sentido”. “A partir daí já tinha decidido que estava bom [no que diz respeito a] ‘reality shows’”, revelou.

“Já tinha feito um bocadinho de tudo. Já tinha decidido que ao fim de 20 anos ia fazer uma pausa dos reality shows”, acrescentou.

De recordar que Marta Cardoso foi concorrente do “Big Brother” e, mais tarde, repórter, editora, apresentadora e comentadora.