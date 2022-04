Marta Cardoso surpreendida em direto pelo companheiro

Marta Cardoso foi uma das convidadas de Manuel Luís Goucha esta sexta-feira, 7 de janeiro, no vespertino “Goucha”, na TVI, e não só falou do seu percurso profissional como foi surpreendida em direto.

A apresentadora do “Extra” do “Big Brother Famosos”, na estação de Queluz de Baixo, ficou emocionada ao receber uma declaração de amor, em direto, do seu companheiro, Daniel.

“Como sabes, eu odeio falar para câmaras (…) mas é que não podia mesmo deixar a oportunidade de ver a tua cara ao veres estes vídeos”, começou por dizer o namorado.

“O que eu tenho a dizer sobre ti…tanta coisa (…) és uma excelente comunicadora, em todos os projetos em que te envolves tu dás tudo de ti, és uma pessoa extremamente perseverante e determinada a concretizar os teus objetivos e é por isso que, quase sempre, os concretizas e depois és aquela que dá sempre aquela força às pessoas e isso é uma vertente tua que acho que é muito importante (…) és amiga dos teus amigos, muito amiga, excelente companheira e acima de tudo, uma fantástica mãe (…)”, acrescentou.

De seguida, a comunicadora que não ficou indiferente às palavras do companheiro teceu alguns elogios a Daniel, companheiro de sete anos.

“Ele é irmão de uma colega minha de escola de infância (…) Venho a encontrá-lo anos mais tarde. (…) Depois as coisas tomaram o rumo normal e apaixonámo-nos. É um companheiro”, contou.