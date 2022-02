Marta Faial assinala aniversário das filhas: “Mais de três meses de muito amor”

Marta Faial está cheia de motivos para celebrar: as suas filhas, Maria Inês e Maria Beatriz, fizeram três meses nesta quinta-feira, 28 de outubro.

A atriz, de 36 anos, não conseguiu deixar passar a data em branco e fez questão de assinalar o momento nas redes sociais. A intérprete partilhou uma imagem das gémeas juntamente com um texto que evidencia as descobertas das irmãs.

“Mais de três meses de muito amor! A vontade de estar sempre no colo continua igual, e a cama por mais fofinha que seja, não tem o quentinho, cheirinho e o bater do coração dos pais, por isso não cedemos e choramos até conseguirmos o que queremos”, começou por escrever.

“Mas também sorrimos muito, e até já começamos a palrar, tudo é válido para fazer com que os pais se apaixonem ainda mais por nós! E aqui ‘entre nós’ parece estar a resultar!

Fizemos ainda outra grande grande descoberta! As nossas mãos! São tão interessantes e saborosas que estão sempre na boca! E já estamos a começar a gostar de tomar banho, afinal até sabe bem se relaxarmos. Ansiosas para partilhar as novas descobertas! Ass. Maria Inês e Maria Beatriz”, rematou.

Os seguidores não conseguiram resistir e encheram a caixa de comentários com palavras de carinho. “Que Deus abençoe e proteja sempre toda a vossa família maravilhosa”, “Que lindas meninas” ou “Lindas como a mãe tudo de bom. Beijinhos” são algumas das mensagens deixadas pelos internautas.

Recorde-se que as gémeas são fruto do relacionamento da artista com Gonçalo da Câmara Pereira.