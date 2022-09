Marta Faial celebra aniversário das filhas: “Foi um dia lindo”

Marta Faial está em clima de festa, pois as suas filhas completaram mais um ano de vida. No seu perfil de Instagram a “digital influecer” assinalou a data.

A também atriz partilhou com os seus seguidores um momento especial do dia de anos das gémeas, Maria Inês e Maria Beatriz, e garantiu estar “grata” pela família que tem.

“Dos mil planos e ideias que tinha para fazer neste aniversário, nada superou a simplicidade de estar simplesmente neste paraíso, junto de quem mais amo”, começou por referir.

“Não esteve presente toda a gente e por isso não fico por aqui, mas foi um dia lindo!

Obrigada a todos, por todas as mensagens e carinho! Ansiosa por realizar todos os sonhos e objetivos que tenho para este ano. Grata por todos os que fazem parte da minha vida!

E ainda mais grata pela família maravilhosa que tenho, que está cada vez maior!”, rematou.

Recorde-se que as gémeas Maria Inês e Maria Beatriz são fruto do relacionamento de Marta Faial com Gonçalo da Câmara Pereira.