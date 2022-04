Marta Faial encanta seguidores com novas imagens das filhas

Marta Faial voltou a fazer as delícias dos seus seguidores quando, esta terça-feira, 28 de dezembro, partilhou uma nova fotografia das suas filhas.

A intérprete, de 36 anos, aproveitou para agradecer as mensagens de carinho que recebeu dos seus fãs, com um registo fotográfico das gémeas, Maria Beatriz e Maria Inês. A atriz recordou ainda o dia em que revelou a gravidez à família.

“Manhã do dia 25.12.2021”, começou por escrever.

“Fez um ano que revelava a maior surpresa da minha vida aos meus familiares. Estava grávida de gémeos, ainda sem saber se de meninas ou meninos, mas estava grávida! Um ano depois passo o primeiro Natal como as minhas bebés, nos meus braços”, acrescentou.

“Começo o dia com sorrisos que me enchem o coração até não mais! Existe como que um recarregar de energias no meio do caos que consegue ser o Natal e os seus preparativos, especialmente um Natal que ganhou mais uma estrela no céu tão abruptamente”, disse.

“A vida é frágil, preciosa e nada mais fica senão as boas memórias e o amor que sentimos uns pelos outros. Nada mais importa. Obrigada por todas as mensagens de Feliz Natal, irei responder a todas!” rematou.