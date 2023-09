Marta Gil chega ao Teatro Mirita Casimiro com a peça “António e Antónia”

Depois de ter estado no Teatro Ibérico com a peça “António e Antónia”, Marta Gil sobe ao palco do Teatro Mirita Casimiro, nos dias 22 e 23 setembro.

Num cruzamento entre a realidade da família do criador, João Pires, e a ficção criada para servir às urgências do espetáculo, é possível acompanhar cinco irmãs em festa para celebrar a vida e a morte como forma de renascimento. Neste encontro é sentida a diferença dos valores que lhes foram deixados.

Marta Gil é acompanhada por quatro nomes sonantes do teatro português: Beatriz Barosa, Joana Castro, Sandra Sousa e Sara Madeira.

Recorde-se que, duas décadas depois, está de volta o “Diário de Sofia”, com Marta Gil.