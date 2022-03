Marta Gil comenta papel de comentadora do “BB Famosos”: “Não é um mar de rosas”

Marta Gil marcou presença no matutino “Dois às 10”, na TVI, e em conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz fez um balanço do seu papel como comentadora da nova edição de “Big Brother Famosos”.

“Nem tudo é um mar de rosas, mas há coisas muito boas. Claro que ter este papel de comentadora é difícil. Não esperava nada este convite, não estava nada à espera que mal saísse do programa passado uma semana estava noutro ‘Big Brother’ mas numa posição diferente”, começou por dizer.

“Acho que todas as semanas vai ser diferente, eu nunca vou estar a massacrar alguém só por massacrar. Eu avalio atitudes num determinado momento, se aquela pessoa que eu disse mal amanhã estiver bem, eu vou ser a primeira a aplaudi-la no dia seguinte. Eu não estou aqui para massacrar pessoas, eu estou aqui para condenar algumas atitudes que eu acho devem ser condenáveis. Mas é só a minha opinião”, afirmou.

Recorde-se que Marta Gil ficou em quarto lugar na última edição do “reality show”, que contou com Kasha como vencedor. A atriz veio ocupar o lugar que, anteriormente, pertencia a Ana Garcia Martins (A Pipoca Mais Doce).