Marta Gil comete gafe no casamento de Bruno de Carvalho: “Nada dura para sempre”

Laura Galvão e Marta Gil também fazem parte dos rostos conhecidos que decidiram marcar presença no casamento de Bruno de Carvalho e Liliana Almeida.

Visivelmente bem-dispostas, as atrizes afirmaram estar “felizes” pela presença na união do DJ e da cantora.

“Não faço ideia porque isto [relação de Bruno de Carvalho e Liliana Almeida] funciona. […] O amor é isso mesmo, é não haver uma relação científica. O giro é isso mesmo, é toda a loucura, as pessoas mandarem-se de cabeça”, começou por dizer Marta Gil.

No entanto, a atriz cometeu uma gafe no seu comentário: “Verdade seja dita há tantas relações na vida real que as pessoas se separam. Nós não sabemos se isto vai durar para sempre, não tem que durar para sempre, nada é suposto durar para sempre, portanto as pessoas têm é que ser felizes”.

Laura Galvão referiu que não esperava que o casal chegasse a este ponto: “Da minha parte nunca pensei que chegassem a casar, mas também não estive muito tempo dentro da casa [“Big Brother Famosos”] e cá fora vi coisas que achei demasiado e cheguei a falar com o Bruno. Mas depois já os vi cá fora e percebi que a cena deles é uma cena de outro mundo e que não era nada do que passava cá fora”.

De seguida Manuel Luís Goucha e Maria Botelho Moniz, responsáveis pela condução da emissão, brincaram com o apontamento de Marta Gil e atiraram: “Marta Gil a ser Marta Gil”.

Recorde-se que Bruno de Carvalho e Liliana Almeida conheceram-se no programa “Big Brother Famosos 2”, na TVI, edição em que Laura Galvão e Marta Gil também participaram.