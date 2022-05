Marta Gil é a nova madrinha da marcha popular do Lumiar

Marta Gil recorreu às redes sociais para dar uma novidade aos seus seguidores. A nova comentadora do “Big Brother”, na TVI, vai ser a madrinha da marcha popular do Lumiar.

“Os Santos Populares estão a chegar e eu vou ser madrinha de uma marcha. Ai estou num entusiasmo que não me aguento! Vou descer a avenida…vou finalmente usar a minha voz para gritar bem alto: A marcha é lindaaaaaa!”, começou por escrever.

“Já me estou a ver no meio do cheiro a sardinhas e bifanas a cantar, a dançar, a beijar meia avenida de braços na cintura e pés a marchar. Dia 12 a Avenida da Liberdade vai tremer. Agora vão treinando em alto e bom som e gritemos todos juntos! A marcha do Lumiar é lindaaaaaa!”, disse.