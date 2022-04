Marta Gil, Kasha e Laura Galvão: mais três concorrentes do “BB Famosos”

Bruno de Carvalho já tem a companhia de Kasha, Laura Galvão e Marta Gil na “casa mais vigiada do país”. Neste momento decorre a eleição para o(a) presidente.

Aí estão os primeiros quatro concorrentes do “Big Brother Famosos”: depois de Bruno de Carvalho, o músico Kasha, da banda D.A.M.A e as atrizes Marta Gil e Laura Galvão entraram dentro da “casa mais vigiada do país”.

Bruno de Carvalho e Marta Gil estão, neste momento, a votação para se saber quem será o presidente da mansão.

Apesar da insistência de Cristina Ferreira, Kasha não quis falar sobre a separação da artista Bárbara Bandeira.

Laura Galvão emocionou-se, em direto, por estar, pela primeira vez, longe da filha de seis anos. “Disse-lhe que a mãe tinha de ir trabalhar, que era para os três e que tudo ia correr bem”, referiu a atriz, que tem trabalhado num café.