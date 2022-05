Marta Gil recebe mensagem de ódio e responde à letra

Marta Gil recebeu uma mensagem de ódio da parte de uma seguidora que fez questão de partilhar e responder à letra.

A comentadora do “Big Brother – Desafio Final”, na TVI, partilhou a mensagem no InstaStories, ferramenta do Instagram, para expor o caso.

“Não gosto. És nogenta e feia”, lê-se na mensagem recebida pela atriz. Imediatamente a seguir, Marta Gil respondeu com ironia: “Atenção à escrita: Nojenta escreve-se com J”.

Recorde-se que Marta Gil participou na primeira edição de “Big Brother Famosos” e agora substitui Ana Garcia Martins nas galas de domingo do “reality show”.

Recentemente a atriz esteve de férias no Senegal. “Este Instagram vai meter nojo nos próximos dias”, escreveu na legenda de uma publicação na qual aparece junto a uma piscina.