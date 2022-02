Marta Gil sobre a participação no “BB Famosos”: “Merecia o 1.º ou 2.º lugar”

Marta Gil terminou o “Big Brother Famosos”, da TVI, em quarto lugar. A atriz afirmou aos jornalistas que merecia uma classificação melhor.

A ex-concorrente juntou-se aos jornalistas para falar sobre a sua participação na casa mais vigiada do país. A intérprete fez um balanço da sua experiência, admitindo que se surpreendeu com o formato.

“Foi isso que me fez aceitar, o surpreender por ser fora da caixa. Ao início fiquei um bocado com medo, mas depois pensei ‘o que é que tenho a perder?’. Eu própria tinha um preconceito em relação ao programa, porque pensava que as pessoas que participavam eram todas do mesmo género, mas este programa mostrou que não era assim”, disse, citada pelo site Sapo.

A artista confessou que tem noção de que fala de forma “demasiado incisiva” e que fica “irritada facilmente” quando as pessoas não percebem o seu lado. “Na maior parte das vezes tinha razão. Posso ter sido um bocado bruta, mas não consigo falar com pessoas que não tenham argumentos de volta. Não vou para um ‘Big Brother’ para andar ali a passear como um campo de férias”, prosseguiu.

Marta Gil acredita que o seu quarto lugar não foi justo. “Merecia o 1.º ou em 2.º. Mas a partir do momento em que saí queria que o Kasha ganhasse”, concluiu.

Lembre-se que Francisco Maria Pereira, mais conhecido como Kasha dos D.A.M.A, foi o grande vencedor do “Big Brother Famosos”, que foi para o ar no passado sábado, 26 de fevereiro.