Marta Leite Castro fala sobre a sua saída da televisão: “Tive de fazer contas à vida”

Marta Leite Castro, ex-apresentadora de televisão, esteve à conversa com Cláudio Ramos no matutino “Dois às 10”, na TVI, e falou sobre a sua saída do pequeno ecrã.

O antigo rosto de entretenimento abandonou a televisão para se dedicar a uma nova área.

“A essa altura já tinha um pé-de-meia. Foi um ato de coragem. Muitos dos meus amigos e família diziam-me ‘o que é que vais fazer?’”, começou por referir.

Marta Leite Castro contou ainda que a mudança de vida foi facilitada ao ter sido convidada para um programa de responsabilidade social na RTP2.

“Tenho duas filhas, contas para pagar, também não quero já gastar o que juntei uma vida inteira. Tive de fazer contas à vida”, afirmou.