Marta Melro aparece focada no exercício físico: “Terapia”

Depois de muito rebuliço com a separação de Marta Melro e Paulo Vintém, a atriz publicou nas redes sociais imagens dos treinos.

Os nomes “Marta Melro” e “Paulo Vintém” têm sido bastante usados nos últimos dias. E têm estado debaixo dos holofotes depois do anúncio sobre a separação do casal.

A atriz, que foi mãe em agosto do ano passado da pequena Aurora, tem-se mostrado focada no exercício físico e não deixou de partilhar com os seus seguidores imagens dos treinos.

A publicação junta uma compilação de vídeos de Marta a treinar, no qual a atriz escreve na legenda “terapia”. No Instagram, as imagens não passaram despercebidas e a caixa de comentários rapidamente encheu-se com mensagens de apoio.

“Muita força. Também estou a passar por uma separação (28 anos de relacionamento), não é fácil quando se tem sentimentos por a outra pessoa! Mas tudo acontece por uma razão! Acredita, a vida é uma passagem!”, disse uma seguidora.

“Força, Marta. A melhor terapia de sempre! Siga em frente”, lê-se num comentário. A atriz Rita Pereira também não deixou de escrever um comentário: “Let’s go (vamos)”.

Os comentários e as mensagens surgem pela recente notícia da separação de Marta Melro e de Paulo Vintém, pai da filha e músico dos D’ZRT.