Marta Melro dá resposta aos críticos da roupa da filha

Marta Melro deu, esta quinta-feira, 5 de janeiro, uma resposta aos críticos que afirmam que a atriz veste a sua filha como se fosse um rapaz.

A atriz, de 37 anos, contou, no InstaStories, do Instagram, que ouve críticas tais como se colocar uma determinada roupa à sua filha vai fazer parecer com que Aurora seja um rapaz.

Em jeito de resposta, o intérprete vestiu a filha de azul e escreveu: “Da lista de disparates que uma mãe ouve. ‘Se a vestires assim parece um menino’”.

Lembre-se que Aurora é o primeiro fruto da relação amorosa de Marta Melro com Paulo Vintém. O casal anunciou a chegada da bebé em agosto de 2022, com uma mensagem nas redes sociais.

“Ainda era dia 1 de agosto quando o nosso coração saiu do peito para se passar a chamar simplesmente Aurora”, escreveu Marta Melro no perfil de Instagram, com a partilha de várias imagens do nascimento da bebé.