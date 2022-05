Marta Melro deixa os cabelos curtos: “Gosto de mudar”

Marta Melro, que está grávida pela primeira vez, deixou os cabelos curtos para passar a utilizar os cabelos compridos e com franja.

A intérprete explicou, no perfil de Instagram, que gosta de mudar de visual porque é “divertido”. “Gosto de mudar porque sim, gosto porque me apetece, gosto porque não me interessa se ‘ah curto fica melhor, comprido fica melhor, ou loiro ou castanho’”, escreveu.

“Mudo porque é divertido. E cá entre nós isto é tipo um milagre da malta que alinha nas minhas loucuras porque o meu cabelo estava demasiado curto para aventuras”, prosseguiu a artista.

“Que gira”, “Linda”, “Belíssima”, “Super linda” e “Maravilhosa” foram alguns dos elogios por parte dos seguidores que apareceram na secção de comentários ao novo “look” de Marta Melro.

A intérprete está a viver a primeira gravidez fruto do relacionamento amoroso com o companheiro, Paulo Vintém. Os dois já revelaram que vão ter uma filha que se vai chamar Aurora.

Recentemente, a atriz despediu-se da novela “Festa é Festa”, da TVI, em que interpreta a “sôtora Isabel”. “Mais um ciclo que se fecha”, afirmou.