Marta Melro e Paulo Vintém mostram-se juntos em dia especial

A notícia da separação do casal tem cerca de dois meses. Contudo, Marta Melro e Paulo Vintém mostram-se juntos num dia especial: o aniversário da filha.

No início de junho, chegou a notícia às redações de que Paulo Vintém e Marta Melro estavam a separar-se. As informações foram avançadas pela atriz, através de um comunicado publicado nas suas redes sociais.

“O pai da minha filha decidiu que preferia que a nossa equipa funcionasse apenas como pais da Aurora. Assim é neste momento. Unidos para sempre pelo mais importante”, escreveu, na altura.

Dois meses depois do término, Paulo Vintém e Marta Melro mostram-se juntos, numa data especial: o aniversário da pequena Aurora, a filha em comum do ex-casal que nasceu em agosto do ano passado.

“Estes dias, como todos os outros, foram dedicados a ela. O melhor de tudo foi estar-mos todos juntos novamente e será para sempre. Que ano cheio de emoções, a ver-te crescer feliz e saudável. Que venham muitos mais! Parabéns, meu amor”, lê-se na legenda de uma publicação feita pelo cantor.

De relembrar que, apesar de estarem separados, o ex-casal continua a partilhar casa em prol do bem da filha. “Estamos a articular bem as coisas, continuamos a estar no mesmo espaço, na mesma casa”, referiu o membro dos D’ZRT à N-TV.